السفير الصيني قبل وفاته: لا أشعر بالغربة في إسرائيل

عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدى تل أبيب، دو وي، 57 عاما، جثة هامدة داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا، اليوم الأحد، حسبما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا عن منظمة "نجمة داوود الحمراء"، يؤكد عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير، ويرجح الأطباء أنه مات في أثناء النوم ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.

وفي وقت سابق أجرت صحيفة "ماكوريشون" الإسرائيلية، حوارا مع السفير الصيني دو وي، من خلال مقابلة عبر البريد الإلكتروني، نشرت في 16 أبريل الماضي، تحدث فيه عن قضايا مشتركة بين الجانبين، وتطرق إلى ذكرياته في إحدى المدن الصينية التي كان يسكنها اليهود، بالإضافة لتصريحاته عن الوجود الإسرائيلي، وأهمية منطقة الشرق الأوسط للصين.

وقال دو وي، إن الصين تقف وراء حق إسرائيل الوجودي، وتعتقد أنه يجب احترام مخاوفها الأمنية المشروعة: "نحن نعارض الخطاب المعادي للسامية ونعارض أي عقوبات من جانب واحد".

وأضاف دو وي أنه لا يشعر بالغربة في تل أبيب، لأنه تربى وترعرع في مسقط رأسه بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، وسط المعابد اليهودية والمدارس والبنوك والفنادق التي بناها العديد من المهاجرين اليهود الروس، الذين هربوا من المذابح في المناطق المجاورة في روسيا، بداية القرن العشرين، على حد قوله، وأنه يعتبر أن قصة مدينة هاربين بمثابة صداقة الألفية بين إسرائيل والصين.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أضاف: "هذه منطقة مهمة في السياسة الخارجية للصين نأمل أن تتمكن دول المنطقة من وقف العداء وبناء الثقة والعيش جنباً إلى جنب بسلام، التاريخ المضطرب للمنطقة دليل على أنه لا يمكن تحقيق الأمن المطلق من خلال القوة المطلقة لقد حقق السلام بين إسرائيل ومصر والأردن فوائد ملموسة للدول الثلاث وهذه سابقة قابلة للتطبيق للمشاكل الإقليمية ونأمل أن تتمكن الدول هنا من تجاهل التحيز والتفاوض على مستقبل مشترك للأمن والتنمية".

وجاءت وفاة السفير الصيني عقب تعليقه صبيحة الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن الاستثمار الصيني في إسرائيل خطير، ويهدد أمن الإسرئيليين والتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مشروعات كبرى، ليرد عليه دو وي بمقالة في الصحافة الإسرائيلية قال فيها: "في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطرا أمنيا، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟ التعاون الإسرائيلي الصيني انتصار لكلا الجانبين".