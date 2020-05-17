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مدبولي يتجول بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
رانيا ربيع:
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 11:14 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 11:14 م

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة حاليا لمتابعة أعمال تطوير ميدان التحرير.

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