وزير التعليم: تقليل أعداد الطلاب في اللجان الفرعية بامتحانات الثانوية العامة إلى 14 طالبا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، لتأمين الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي»، في مؤتمر صحفي عقده حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب في اللجان الفرعية إلى 14 طالبًا فقط، مع الحفاظ على مسافة كبيرة بين الطالب والآخر.

وأوضح أنه سيتم تعديل موعد بدء الامتحان ليكون الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، مشيرًا إلى أن بدء الصعود للجان سيكون في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وأشار إلى أنه أي طالب سيتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، سيتم حرمانه من دخول اللجنة، واعتباره غائب.