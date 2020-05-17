الهند تعلن عن إجراءات لحماية الشركات من الإفلاس

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لن تسمح الهند لمعظم الشركات بأن تتجه نحو الإفلاس، حيث تسعى السلطات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأعلنت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، عن الخطة اليوم الأحد، في إطار السعي لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الحد الأدنى لبدء إجراءات الإفلاس زاد إلى 10 ملايين روبية -132 ألف دولار- مقابل 100 ألف روبية سابقا.

وقالت سيتارامان للصحفيين في نيودلهي: "ستساعد الإجراءات الشركات الصغيرة التي تصل إلى مرحلة الإفلاس".

وأضافت: "كل ذلك تم أخذه في الاعتبار، ونحن نعالج هذه المسائل".

ومن المتوقع أن تزداد حالات الإفلاس في الهند حيث يضرب تفشي فيروس كورونا الشركات الأكثر تعثرا في ثالث اقتصاد في آسيا.