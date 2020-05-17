نوير يبدي سعادته بالفوز على يونيون برلين وتفاؤله إزاء تجديد عقده مع بايرن ميونخ

أبدى مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سعادته بفوز الفريق على مضيفه يونيون برلين 2 / صفر اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا) ،مشيرا إلى أنه يشعر بالتفاؤل إزاء تجديد عقده مع النادي البافاري.



وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من أمس السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.



وحقق بايرن الفوز في مباراة اليوم ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.



وقال مانويل نوير في تصريحات لشبكة سكاي التليفزيونية عقب المباراة :"كنا حاضرين في المباراة منذ البداية حتى لو لم نظهر بأفضل مستوياتنا. إننا سعداء بالسيطرة على المباراة واستحق فريقنا الخروج بالنقاط الثلاث."



وأضاف نوير أنه يشعر بالتفاؤل إزاء التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، علما بأن عقده الحالي يستمر حتى عام 2021 .



ومن حانبه، قال زميله توماس مولر، الذي هز شباك يونيون برلين خلال مباراة اليوم، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل :"كان هناك شيء من التوتر الطبيعي لأنها بداية جديدة. لكنني لم أشعر بأن أحدا كان يشعر بالتوتر إزاء إمكانية ارتكاب أخطاء... لقد جرى إبلاغنا بملامح الوضع."