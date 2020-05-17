إيران تعلن السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المفتوحة



أعلن مسؤول إيراني أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المفتوحة وفي جميع المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن أمين اللجنة الاجتماعية في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حسين كاظمي القول :"إحياء ليالي القدر وتعاون المواطنين في إحيائها مع مراعاة القواعد الصحية في المساجد جعل من اتخاذ القرار بشأن صلاة عيد الفطر أمرا يسيرا، لذلك ستقام الصلاة في الأماكن المفتوحة وفي جميع المدن ولن تقام في الأماكن التي يحتمل أن تكون المشاركة كثيفة بها مثل المصلى الكبير في المدن".

وكانت إيران سمحت بإحياء ليالي القدر في بعض المساجد وفقا لضوابط صحية محددة.

وسجلت إيران نحو سبعة آلاف حالة وفاة و 118 ألف إصابة بكورونا، وتجاوز عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 93 ألفا.