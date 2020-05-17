«جهينة» تدعم المنظومة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والغرفة الأمريكية واليونيسف

أعلنت شركة جهينة عن دعمها للمنظومة الصحية بمصر لمواجهة وباء الكورونا من خلال مشاركتها ضمن حملة تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال التى تنفذها الغرفة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف لدعم المنظومة الطبية فى مصر خلال الأزمة الحالية.

تهدف الحملة إلى تزويد الأطباء بالمعدات الطبية اللازمة وتوفير أجهزة التنفس الصناعى لـ300 مستشفى عامة، و1,000 وحدة صحية، و50 مستشفى للحجر الصحى والحميات.

وقام الرئيس التنفيذى لشركة جهينة سيف ثابت بالإعلان عن مشاركة جهينة فى الحملة كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع. حيث ساهمت الشركة بمبلغ وقدره مليون جنيه لمساندة الجيش الأبيض الذى يخاطر بحياته من أجل إنقاذ العديد من الأرواح فى مواجهة فيروس كورونا. كما وجه ثابت رسالة لكل الشركات ودعوتهم للمساهمة ولو بجزء بسيط فى الحملة مما قد يحدث فارقا كبيرا فى إنقاذ حياة الكثيرين.

تأتى هذه الحملة تضامنا مع جهود الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمة التى يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمجابهة التبعات الاقتصادية التى أثرت على العديد من القطاعات والأفراد.