العثور على جثة الطفل المخطوف بكفر الدوار بمياه مصرف بعد اختفائه بثلاثة أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث مركز كفر الدوار، من العثور على جثة طفل مبلغ باختطافه منذ يوم 13 مايو الجاري.

وعثر عليه مخنوقا وملقى بمياه مصرف قرية ابيس التابعة لمركز كفر الدوار.

تلقى العميد عمرو الطنيخى مأمور مركز كفر الدوار، بلاغا من «عمرو عمر» بشأن اختطاف نجله «أحمد» -7 سنوات- عقب اختفاءه من أمام المنزل بتاريخ ١٣ مايو الجارى، ثم تلقى مكالمة هاتفية من مجهول يطالبه بدفع فدية مليون جنيه.

تم إخطار اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة الذى وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ضم العميد احمد لطفى رئيس المباحث الجنائية والعميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار.

وجارى التحرى فى الواقعة وضبط مرتكبيها.