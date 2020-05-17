استطلاع رأي: الشركات بكوريا الجنوبية ستخفض القوى العاملة حال استمرار كورونا

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن واحدة من كل 3 شركات في كوريا الجنوبية قد تخفض عدد العاملين فيها في المستقبل إذا لم يظهر الاقتصاد علامات تعافي كبيرة من جائحة فيروس كورونا الجديد.

وفي الاستطلاع -الذي أجراه معهد كوريا للبحوث الاقتصادية وأوردت نتائجه وكالة أنباء (يونهاب)- قالت حوالي 30% من 120 شركة شملتها الدراسة الاستقصائية إنها لن تكون قادرة على الحفاظ على المستوى الحالي للتوظيف في حال لم تخف جائحة كوفيد-19 خلال الأشهر الستة المقبلة.

وللاستعداد للتداعيات الاقتصادية من الوباء الذي أصاب أكثر من 4.6 مليون شخص حول العالم، قالت نسبة 22.5% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنه يتعين عليها أن تتغلب على أزمة السيولة.

وقالت إن 20% من الشركات المستطلعة تسعى إلى تطبيق نظام الإجازة بدون مرتب، بينما تتحرك 17% من هذه الشركات لخفض المزايا والمكافآت، بينما تدرس 9% من الشركات تسريح العمال.

وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي -وهو رابع أكبر أقوى اقتصاد في آسيا- أول خسارة في الوظائف على أساس سنوي منذ عام 2009 في مارس الماضي، حيث بدأت جائحة كورونا في إلحاق الضرر بسوق العمل.

وفقدت الدولة حوالي 195 ألف وظيفة في الشهر، مسجلة أكبر انخفاض حاد منذ مايو 2009، عندما فقدت حوالي 240 ألف وظيفة، وفقًا لإحصائيات كوريا.

وأصرت الشركات المشاركة في الاستطلاع على أن كوريا الجنوبية يجب أن تخفض الحواجز أمام برنامج الدعم المصمم لمساعدة الشركات المحلية على الحفاظ على التوظيف، وأن على البلاد تجميد الحد الأدنى للأجور.

وفي عام 2019، رفعت سول الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9% إلى 8.350 وون (6.77 دولار) بعد ارتفاع بنسبة 16.4% قبل عام.