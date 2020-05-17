خروج 15 حالة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية ببنى سويف

أثنى محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري "لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة بتعافى 4 حالات من فيروس كورونا، وخروجهم من المدينة الجامعية، وكذلك تعافى حالة وخروجها من مستشفى الحميات، وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية 15 حالة "منذ تشغيلها"، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

وأشار محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.