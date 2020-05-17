نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشطيب بسوق داير الناحية بالزاوية الحمراء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، سوق داير الناحية بحي الزاوية الحمراء، لمراجعة التشطيبات النهائية للسوق استعدادا لافتتاحه.

وأشار فوزي خلال الجولة التفقدية، إلى أعمال توصيل المرافق للسوق والمناطق المحيطة به، والتي سيتم تطويرها من رصف وإنارة وتشجير.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد في بيان له، استمرار عجلة التنمية بكل أنحاء العاصمة، مشددًا على أن العمل لابد أن يجري على قدم وساق، والانتهاء من كافة المشروعات والمخططات التي تستهدفها المحافظة.

ولفت إلى اهتمام الدولة بملف المناطق والأسواق العشوائية بمختلف المحافظات، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأوبئة، تزامنا مع الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، مضيفا أن المحافظة لديها خطط مدروسة تهدف من خلالها إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين من شوارع العاصمة، لما تسببة تلك الطبقة من مشكلات مرورية.

وتأتي عملية تطوير السوق من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية وعلى أحدث طراز، حيث يتكون السوق من 136 باكية مقسمة إلى 22 باكية على مساحة 3 أمتار في 2 متر، و114 باكية على مساحة 2.5 في 2 متر، وتتعدد أنشطة السوق لتشمل أسماك وطيور وخضراوات وفاكهة وأدوات منزلية.