إصرار إثيوبي على مخالفة اتفاق المبادئ: ليس لزاما علينا إبلاغ مصر والسودان قبل ملء سد النهضة

زعم المتحدث بالإنابة باسم الشئون الخارجية في إثيوبيا، أمسالو تيزازو، أن خطة بلاده لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل (بحلول شهر يوليو) جزء من عملية البناء المقررة، مضيفًا: "وليس علينا واجب بإبلاغ مصر والسودان" وذلك في تصريحات تعبر عن إصرار إثيوبيا على خرق اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 بالخرطوم والتفاهمات التالية والخروج على ما توصلت إليه المفاوضات الثلاثية الممتدة.

وتابع تيزازو، في تصريحات أوردتها كالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: "يجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب".

وأضاف: "لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد؛ لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين وبعد كل شيء يتم بناؤه لملئه".

وزعم أن السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات.

وأضاف أن "العالم بأسره يمكن أن يفهم أن هذا لا ينطوي على أي ضرر لأنه تقني وعلمي".

وقال تيزازو إن مصر قدمت مؤخرا رسالة تعارض موقف إثيوبيا لسد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن "هذا ليس مفاجئا كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة".

وأضاف أن "رسالة مصر لا تأخذ في الاعتبار النتائج المثمرة التي سعت من خلال المفاوضات على مر السنين بما في ذلك إعلان المبادئ. وبدلا من ذلك كما يبدو أن من رغبة مصر هو إعادة فرض اتفاقية استعمارية سابقة غير عادلة".

وأشار إلى أن الرسالة "تتعارض مع المفاوضات الشاملة للدول المشاطئة ولا تعكس النتائج المكتسبة".

وقال المتحدث بالإنابة باسم الخارجية الإثيوبية: "تم إعداد وثيقة تفصيلية ردا على ذلك، والتي شارك فيها بالفعل الخبراء ذوو الصلة بما في ذلك الخبراء القانونيين والدبلوماسيين والخبراء المرتبطين بالمياه. بعد أن أصبح النقاش الشامل الآن هو موقف الحكومة وسيتم تقديمه قريباً إلى رئيس مجلس الأمن ".

وأضاف أمسالو: "تؤكد إثيوبيا من جديد الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة بين جميع دول حوض النيل".