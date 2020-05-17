شاهد آخر ظهور للسفير الصيني في إسرائيل قبل وفاته

عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدى تل أبيب، دو وي، 57 عاما، جثة هامدة داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا، اليوم الأحد، حسبما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا عن منظمة "نجمة داوود الحمراء"، يؤكد عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير، ويرجح الأطباء أنه مات في أثناء النوم ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.

جاءت وفاة السفير الصيني عقب تعليقه، صبيحة الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن الاستثمار الصيني في إسرائيل خطير، ويهدد أمن الإسرائيليين والتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مشروعات كبرى، ليرد عليه "دو وي" بمقالة في الصحافة الإسرائيلية قال فيها: "في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطرا أمنيا، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟ التعاون الإسرائيلي الصيني انتصار لكلا الجانبين".

ونشر موقع السفارة الصينية في إسرائيل، صورة للسفير دو وي، الثلاثاء الماضي، خلال عقده مؤتمرا بالفيديو مع نائب المدير العام لوزارة الخارجية المسؤول عن الشؤون المتعددة الأطراف، تبادلا فيه وجهات النظر حول زيادة تعزيز الاتصالات الثنائية في المجال الدولي متعدد الأطراف والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

(** صورة لآخر ظهور للسفير الصيني الإسرائيلي خلال مقابلة الفيديو)

وقال موقع "تودا ي لاين" الصيني، إن هذا اللقاء يعتبر الظهور الأخير لدو وي، الذي عمل سفيرا في أوكرانيا منذ عام 2016، قبل تعيينه في فبراير الماضي سفيرا لإسرائيل، في خضم جائحة كورونا العالمية، وهو متزوج ولديه طفل، يعيش خارج إسرائيل.

وبحسب صحيفة "ماكوريشون" الإسرائيلية، اضطر السفير الصيني دو وي، لإجراء المقابلات والمحادثات عبر البريد الإلكتروني من منزله، منذ تسلمه المنصب في فبراير الماضي، مراعاة لتعليمات التباعد الإجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع انتشار المرض وإصابة أعداد كبيرة في إسرائيل.