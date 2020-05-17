عمرو وردة يودع جماهير لاريسا بعد طرده من الفريق

ودع عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، جماهير فريقه لاريسا اليوناني، بعد قرار إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته لأسباب تأديبية، والتي من خلالها يعود اللاعب لصفوف فريقه الأساسي باوك سالونيكا.

وفي تصريحات نقلتها شبكة " نوفا سبورتس" اليونانية.. قال عمرو وردة:" عام رائع انتهى مع لاريسا انتهى، أشكر كل زملائي ومدربي والطاقم الفني والإدارة والموظفين".

وأضاف:" من المؤسف أنني لن أكمل جهودي مع الفريق بسبب فيروس كورونا".

وتابع:"أتمنى أن يكون الفريق في الموسم المقبل أقوى، وأن يحقق ما لم ينجح فيه بالعام الحالي، بذلت أقصى ما لدي من جهد، قدمت كل شيء من أجل لاريسا".

وأتم عمرو وردة:"

وأنهى: "أقول وداعًا مع الاحترام الحقيقي لجميع الذين يحبون نادي لاريسا".