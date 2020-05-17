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قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستئناف العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن تلك الإجراءات تتمثل في:

1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية.

2- طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

3- مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.

4-الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

5-استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن المستشار عبد الله عصر، قرر الأسبوع الماضي عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.