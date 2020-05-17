اليمن: إغلاق المحلات التجارية والأسواق في صنعاء 12 ساعة بسبب كورونا

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قررت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد إغلاق كافة الأسواق و المراكز التجارية لمدة 12 ساعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

ونشرت غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة التابعة للجماعة، تعميما بإغلاق كافة الأسواق و المراكز التجارية في عموم مديريات العاصمة صنعاء لمدة 12 ساعة ابتداء من مساء اليوم، للاحتراز من الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بالقرار من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء حتى نهاية شهر رمضان.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم أمس تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المعلنة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أربعة، بينها حالة وفاة.

وسجلت الحكومة اليمنية 122 حالة مؤكدة بالإصابة بالفيروس في مناطق سيطرتها، بينها 18 حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة.

وتتهم الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي، بإخفاء الأرقام والمعلومات الحقيقية بشأن المصابين بكورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.