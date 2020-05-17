ارتفاع حالات العدوى الجماعية المرتبطة بحي إيتايون الكوري الجنوبي إلى 168

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون في سول ارتفعت إلى 168 حالة بزيادة حالتين جديدتين.

وقالت مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ"، في الإحاطة الإعلامية اليومية التي عقدت اليوم وأوردته وكالة أنباء (يونهاب)، إن عدد المصابين بكورونا جراء انتقال العدوى الرابعة المرتبطة بإيتايون يبلغ حالتين.

ويقال إن أحد الحالتين الجديدتين، هو ضابط في مركز سول للاحتجاز، وأصيب الشخص الآخر بكورونا في صالة غناء "كاريوكي".

ومن بين الـ168 حالة، جاءت 89 حالة من بين زوار الملاهي الليلية في إيتايون. وجاءت الـ79 حالة المتبقية من بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهم، بمن فيهم أفراد أسر الزوار أو معارفهم أو زملاؤهم.