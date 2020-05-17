تقرير صحفي: تراجع ترحيل اللاجئين من ألمانيا في ظل أزمة كورونا

كشف تقرير صحفي تراجع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، أوله يلبكه، ونشرته صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه تمت إعادة 4088 شخصا خلال الربع الأول من عام 2020 إلى مواطنهم أو تم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى.

وبحسب التقرير الصحفي، تم إلغاء جميع الترحيلات الجماعية تقريبا بصفة خاصة خلال شهر مارس الماضي، لأن المواطن رفضت دخول أشخاص من الخارج أولأنه لم يكن هناك أية رحلة عودة.

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت في أبريل الماضي أنه من الممكن مواجهة قيود بسبب فيروس كورونا، لأن كثيرا من الدول تقيد دخول مواطنين أجانب.

وبناء على طلب حكومة أفغانستان، تم تعليق عمليات الإعادة من ألمانيا في الوقت الحالي. ولكن ليس هناك توقف عام للترحيل من ألمانيا.

وقالت اليسارية الألمانية: "لا يتعرض اللاجئون للاضطهاد والحرب في كثير من المواطن ودول العبور، ولكن ليس هناك أيضا نظام صحي فعال".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن أغلب الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا والذين يزيد عددهم على أربعة آلاف شخص، تم ترحيلهم إلى إيطاليا وفرنسا وصربيا وألبانيا وجورجيا.