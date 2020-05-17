وزير داخلية النمسا يطالب بتعاون جميع الأجهزة لمنع حدوث موجة ثانية من وباء «كورونا»

طالب وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، بتعاون جميع الهيئات الفاعلة في البلاد من أجل عدم حدوث موجة جديدة من انتشار وباء "كورونا".

وقال نيهمر - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم اكتشاف 100 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين اللاجئين والذين يعملون كعمالة مؤقتة في مراكز للبريد في فيينا.. محملا بلدية فيينا والتي يديرها الحزب الاشتراكي المسئولية عن هذا الأمر.

ودعا وزير الداخلية بلدية فيينا إلى تطبيق إجراءات مراقبة الامتثال للحجر الصحي المنزلي الذي تفرضه الحكومة بكل صرامة.

وأعرب الوزير النمساوي عن قلقه من انتشار عدوى "كورونا" في مراكز توزيع البريد.. لافتا إلى ضرورة عزل جميع العمال المؤقتين من اللاجئين.

وحذر نيهمر من وجود أكثر من 600 شخص مصاب بفيروس "كورونا" في فيينا وهو ما يمثل أربعة أضعاف العدوى في الولايات الفيدرالية الأخرى.

يذكر أن السلطات الصحية بالنمسا اكتشفت بؤرة لوباء "كورونا" في أحد بيوت اللاجئين في فيينا، وتم نقلهم إلى أحد مراكز العزل ولكن تحت ضغط احتجاجهم على البقاء في العزل تم تخفيف القيود عنهم والسماح لهم بالعودة إلى عملهم المؤقت في توزيع البريد إلا أن الإصابات تجددت عقب هذا الإجراء وهو ما جعل وزارة الداخلية تتهم بلدية فيينا بالمسئولية عن هذا الأمر.