كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، موقف اللجنة من عودة النشاط الرياضي في مصر، مؤكدًا أن الاتجاه داخل اللجنة هو العمل من أجل عودة النشاط.

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة تناسب مصر من أجل عودة النشاط الرياضي ونقوم بالإطلاع على كل الخطط والتجارب في جميع دول العالم من أجل الاستفادة منها لمواجهة أزمة التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا».

ووأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: «خاطبنا جميع الاتحادات من أجل وضع خطة لمدة 12 شهرًا يكون فيها خطة لعودة النشاط الرياضي وأيضا خطة لتجهيز اللاعبين المؤهلين لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تم تأجيلها للعام القادم».

وتابع: «وضعنا خطة من أجل المنتخبات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وأيضا المنتخبات التي تمتلك فرصا في التأهل في حال عودة النشاط الرياضي وخطة عودة النشاط الرياضي الكاملة نعمل عليها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وندرس خطط بعض الدول لكن على أرض الواقع كانت هناك تغييرات وظروف طارئه في ظل أزمة فيروس كورونا».

وأوضح: «عودة النشاط الرياضي وتجهيز اللاعبين المؤهلين للأولمبياد لها العديد من الجوانب النفسية والفنية والمالية وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية».

وواصل: «نأمل أن يصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو إلى 160 لاعبا ولاعبة، واللجنة تدعم جميع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية».

وأتم: «لا نعد بتحقيق أي ميدالية في الأولمبياد، الحساب فقط يكون على سوء الإعداد، وهذا لن يتحقق نهائيًا».