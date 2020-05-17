نتنياهو يؤدى اليمين رئيسا لوزراء إسرائيل

أدى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لإسرائيل، على رأس حكومة وحدة وطنية بعد اتفاق مع منافسه السابق بيني جانتس، أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا تقريبا.

ومن شأن اتفاق الوحدة مع رئيس الأركان السابق بيني جانتس أن يمكن نتنياهو من التشبث بالسلطة لفترة خامسة بشكل قياسي على الرغم من تعرضه لاتهامات بالفساد ومحاكمة تلوح في الأفق.

وأدى جانتس، الذي من المقرر أن يحل محل نتنتياهو كرئيس للوزراء في نوفمبر عام 2021، اليمين وزيرا للدفاع بعد دقائق من أداء نتنياهو اليمين الدستورية.

وجاءت مراسم آداء اليمين بعد ثلاث انتخابات جرت خلال عام، وكانت الأخيرة التي جرت في الثاني من مارس قد انتهت بلا نتيجة حاسمة.

وقال جانتس إن الحاجة إلى وجود حكومة إسرائيلية مستقرة للتصدي لتفشي فيروس كورونا دفعه إلى نقض تعهده بعدم العمل أبدا مع نتنياهو.

ووفقا لاتفاق بين الجانبين، قد يطلب نتنياهو من مجلس وزرائه أو من الكنيست (البرلمان) مطلع يوليو التصويت على ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.