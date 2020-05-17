رفضت سيدة بالدقهلية، استلام جثة زوجها من مستشفى صدر دكرنس نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ لاكتشاف وجود امرأة أخرى تدعي أنها زوجته وتطالب باستلامه.

تم احتجاز شخص يدعى "إ. ع." 58 عاما، بمستشفى صدر دكرنس؛ نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، واشتبه الأطباء في إصابته بفيروس كورونا، وجرى أخذ مسحة وأظهرت سلبيتها، إلا أن المسحة الثانية أظهرت إيجابيته للفيروس، وتوفي قبل نقله إلى مستشفى العزل.

وذهبت الزوجة الثانية إلى المستشفى بعد شكها في انتقال الفيروس إليها من زوجها، وقابلت هناك زوجته الأولى، ونشبت مشاداة بينهما، وتمكن الأهالي من التفريق بينهما.

ورفضت الزوجة الأولى استلام جثة زوجها لدفنه، حتى استلمه أقاربه ودفنوه في مقابرالأسرة بقرية ميت مجاهد بمركز دكرنس، وفي نفس الوقت جاءت نتيجة زوجته الثانية إيجابية، ونُقلت إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد.

وذكر الشهود أن الزوجة الثانية لديها طفلين من الزوج المتوفي، والذي كان يعاني من

مرض السكري، وأنه يعيش بمرضه منذ أكثر من 10 سنوات، وأن السكري تسبب في بتر ساقه، وتمكن من إخفاء زواجه من أخرى بقرية "طناح" منذ سنوات، واكتشفت زوجته يوم وفاته بالمستشفى زواجه من أخرى.