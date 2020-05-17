 تنظيم داعش الإرهابي يضرم النار في أراض زراعية شرقي العراق - بوابة الشروق
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تنظيم داعش الإرهابي يضرم النار في أراض زراعية شرقي العراق

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 3:27 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 3:27 م

أضرم تنظيم "داعش" الإرهابي النيران في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول "الحنطة" في مدينة "خانقين" بمحافظة "ديالي"، شرقي العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم الأحد، إن النيران التهمت أكثر من 150 "دونما" من الأراضي المزروعة بمحصول "الحنطة" في قرية "قرامي" التي يقطنها الأكراد بأطراف "خانقين " شمال شرق بعقوبة بمحافظة "ديالى".

يشار - في هذا الصدد - إلى أن محافظة "ديالي " تشهد نشوب حرائق بشكل يومي في حقول "الحنطة" في مناطق: "العظيم وخانقين وجلولاء وبلدروز والمقدادية" تقوم بإضرامها عناصر داعش.

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