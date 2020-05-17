البعثة المصرية الإسبانية تعلن الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي

توصلت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة إلى جامعة برشلونة والعاملة في منطقة البهنسا، إلى الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن المقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا، وتتكون المقبرة من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهه الشمال، وجدرانها بها انحناء من أعلى عند بداية السقف مما يجعله مستوياً وليس مقبيا كما هو متعارف عليه في باقي المقابر المكتشفة سابقا في المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي.

ومن جانبه، أضاف إستر بونس رئيس البعثة، أن الحفائر أظهرت ثمان مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة، والأختام الطينية.