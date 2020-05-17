 المدارس تواصل استلام الأبحاث من الطلاب بجميع الصفوف بعد مد فترة الاستلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدارس تواصل استلام الأبحاث من الطلاب بجميع الصفوف بعد مد فترة الاستلام

تسليم الأبحاث
تسليم الأبحاث
نيفين أشرف
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 5:08 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 5:08 ص

تواصل المدارس اليوم في جميع أنحاء الجمهورية استلام مشاريع الأبحاث ورقيا من الطلاب الذين تخلفوا عن التسليم من جميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتي الثالث الاعدادي.


يأتي ذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم مد فترة تسليم الأبحاث حتي غدا الاثنين.

وأكدت الوزارة أن غدا هو الأخير في استلام مشروعات الأبحاث،و على المدارس الاستمرار في التعقيم والتطهير يوميا وعلى مدار اليوم واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم.

وأوضحت أنه من الأفضل الدخول على منصة ادمودو ورفع الأبحاث حتي يعتاد الطالب علي التعامل معها، وشددت علي مديري المديريات والادارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوى
والتدخل الفورى حالة وجود مشكلات.

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