نيمار: الفوز بالمونديال أكبر أحلامي

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أكبر أحلامه التي يتمنى تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية: «لم أفز بكأس العالم بعد، وهو أكبر أحلامي، أتمنى أن أحقق هذا اللقب قبل انتهاء مسيرتي».

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: «لكنني أعلم بالطبع مدى صعوبة هذا الحلم، سأفعل كل ما بوسعي للوصول إليه».

جدير بالذكر أن نيمار فاز بالعديد من البطولات سواء مع الأندية أو منتخب البرازيل ولكنه لم يحقق حتى الآن بطولة كأس العالم الغائبة عن منتخب السامبا منذ عام 2002.