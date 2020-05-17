استطلاع: تراجع شعبية حزب أردوغان وتقدم المعارضة التركية

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث في أنقرة، عن انخفاض نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 32.8 % من الناخبين قالوا إنهم سوف يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية في حال إجراء انتخابات في اللحظة الأخيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جمهورييت" التركية.

وأكد الاستطلاع ارتفاع نسبة التأييد لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بنسبة 19% من أصوات المشاركين، بينما لم يتمكن أي حزب سياسي آخر من تجاوز العتبة المقررة لدخول البرلمان، والبالغة 10% بما في ذلك الحزب الصالح "إيي" وحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وذلك دون الأخذ بالاعتبار أصوات الناخبين الذين لم يتخذوا قراراتهم بعد، والذين يشكلون 8 % من الناخبين.

وانخفضت نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية من 33.9 % في فبراير إلى 33.7 % في مارس، و32.8 % في أبريل.

بينما بدأ حزب الشعب الجمهوري بنسبة 20.7 % في فبراير، إلا أنه انخفض إلى 17.7 % في مارس، لكن الحزب تمكن من الصعود مرة أخرى إلى 19.0 % في أبريل.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسسه وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، من الفوز بنسبة ما بين 1.6 و2.4 %، رغم حداثة تأسيس كل منهما.

وذكرت "جمهورييت" أن الحليفان السابقان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهرا تطورا شبه عكسي مع تقدم أحدهما وفقد الآخر قدرا مماثلاً من التأييد خلال الفترة من فبراير وحتى شهر أبريل.

وأظهر الاستطلاع أن جميع الأحزاب الرئيسة، بما في المعارضة، أظهرت انخفاضاً في نسبة التأييد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأرجعت "متروبول" ذلك لعدّة أسباب، منها المخاوف بشأن التعبير عن دعم المعارضة التركية عبر الهاتف (نتيجة لحظر التجوال المفروض ضمن تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا)، فضلاً عن نسبة متزايدة من الأصوات غير المحسومة بعد بين الأحزاب.

ووفقا للصحفية فإن عودة تزايد التأييد لأكبر أحزاب المعارضة التركية مؤخرا، يأتي في الوقت الذي اضطرت فيه البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك أكبر 3 مقاطعات، إسطنبول وأنقرة وإزمير، إلى إيجاد طرق مبتكرة لدعم ناخبيها في مواجهة العداء الحكومي ضد الخدمات البلدية التي تمّ اتخاذها لمواجهة وباء كورونا، بينما بدأت الحكومة التركية بمحاصرتهم بالاتهامات والدعاوى القضائية.