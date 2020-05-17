 البرهان يتسلم رسالة خطية من افورقي تتصل بدعم العلاقات السودانية الاريترية - بوابة الشروق
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البرهان يتسلم رسالة خطية من افورقي تتصل بدعم العلاقات السودانية الاريترية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
ا ش أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 9:07 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 9:07 م

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الاريتري سياسي افورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن البرهان تسلم رسالة افورقي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع وفد إريتري عالي المستوى يزور السودان برئاسة وزير الشئون الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس الاريتري يماني قبرآب.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على ترقية علاقاته مع دولة اريتريا بما يُلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.

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