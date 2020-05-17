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الأمن والتعاون في أوروبا تتخوف من انتعاش الفساد بسبب حزم مساعدات كورونا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 1:54 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 1:54 م

أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من إمكانية انتعاش الفساد من خلال حزم المساعدات الضخمة التي تقرر منحها للاقتصاد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قال توماس جرينمجر، الأمين العام للمنظمة:" نتوقع أن نرى المزيد من الفساد خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف الدبلوماسي السويسري أن " المجرمين سرعان ما يتكيفون مع نقاط الضعف في النظام التي برزت من خلال أزمة كوفيد".

وأعرب جريمنجر عن اعتقاده بأن من المتوقع أن يتزايد الإتجار بالبشر، لافتا إلى أن إعادة الرقابة على الحدود الداخلية حَمَّل سلطات الحدود في دول شينجن بأكثر من طاقتها، ما أدى إلى غياب السلطات في مواضع أخرى وقال إن المجرمين استغلوا هذا.

وأعرب جريمنجر عن أسفه لأن أزمة كورونا عززت الاتجاه نحو " أفكار قومية ومسارات منفردة وتوجهات انعزالية أحادية الجانب".

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا هي تجمع دولي يضم 57 عضوا، وهي تسعى إلى التأكد من حلول السلام في أوروبا، ومن واجباتها محاربة الفساد والإتجار بالبشر.


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