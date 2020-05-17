نقابة الأطباء: «بروتوكول الصحة لعلاج من كورونا» هيخلي كل أفراد الأطقم الطبية مصابين

عبّر الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن رفض نقابة الأطباء لبرتوكول علاج الأطقم الطبية من كورونا الذي تعتمده وزارة الصحة، مؤكدا إجراءات البروتوكول تتسبب في إصابة جميع أفراد الأطقم الطبية بالفيروس المستجد.

أضاف الزيات، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ، مساء اليوم السبت: «الإجراءات اللي بتعتمدها الوزارة في البروتوكول هتخلي الأطقم كلها تبقى مصابة، إنهم ميعملوش مسح للأطباء المخالطين وميروحش، المفروض لم يبقى في اشتباه، ولا يوجد غلق كامل لأي مستشفى وإنما في إجراءات يجب اتخاذها».

وأكد أن البرتوكول لا يراعي توفير المستلزمات الطبية الضرورية، ويأمر بعدم عزل المخالطين من أفراد الأطقم الطبية، مشيرا إلى وفاة 11 طبيبا حتى الآن وإصابة ما يزيد عن 220 طبيب بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في مصر.

تابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: «الفريق الطبي لو فقدناه يبقى إيه اللي هيحصل، مش هنلاقي حاليا حد عالج لفيروس كورونا، وبعد كدا مش هنلاقي حد يعالج المصريين، مؤسسة الصحة العالمية لديها إجراءات والتزامات في التعامل مع الأطقم الطبية».