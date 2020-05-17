قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن المغفرة مجسدة في شهر رمضان وفي كل تفاصيله بدءًا من السحور، مستشهدًا بالحديث النبوي: «تسحروا فإن في السحور بركة».

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «نور النبي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «السحور أولى الخطوات التي يتنسم فيها الإنسان البركة، التي تدل على الامتثال لأمر الله»، متابعًا: «كأن الإنسان يقول بامتثاله يا رب أنت كلفتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أُنفذ تكليفك في الشهر الفضيل وأمتثل امتثالًا لا يطلع عليه أحد إلا أنت».

واستشهد بالحديث النبوي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي لي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم»، قائلًا إن الرحمة متغلغلة في سلوك الإنسان خلال شهر رمضان.

وتابع: «على الإنسان أن يتنسم قضية الرحمة والمغفرة في رمضان وأن يحرص في كل أجزاء العبادة التي يقوم بها أن يكون مخلصًا في الصوم والذكر»، مشيرًا إلى أن القلب هو محل الشعور بالحالة الاستثنائية عند ذكر الله أو الاصطفاف بين يدي الله أثناء الصلاة أو عند الإمساك بالقرآن الكريم.