فرق متابعة ميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إعلان حالة الطواري القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سقوط الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وان سيارات الكسح وماكينات شفط مياه على استعداد تام للتعامل مع المياه في حالة تراكمها بالشوارع.

وشدد رئيس مياه سوهاج، على أن قطاع المعامل بالشركة يتابع مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التي تقع على الترع، وأنه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة، للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.