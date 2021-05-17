فرنسا تتعهد بمساعدة السودان في تسديد ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن فرنسا عرضت على السودان الحصول على قرض بقيمة 5ر1 مليار دولار لتسديد ديونها لدى صندوق النقد الدولي.

وقال لومير وبجانبه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك" هذه المساهمة توضح قوة علاقتنا وثقتنا في السودان".

سيعلن رسميا عن هذا الاتفاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف قمة لعدة قادة أفارقة لحشد الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.

ووصف لومير المؤتمر بأنه فرصة لإعادة السودان إلى المنظومة الدولية بعدما كانت معزولة بصورة كبيرة لأكثر من 30 عاما.

وكانت السودان قد خضعت لرئاسة عمر البشير لمدة ثلاثة عقود حتى أطاح به الجيش عام 2019. وشكل المدنيون والجيش حكومة انتقالية مشتركة حظيت بترحيب المجتمع الدولي.

مع ذلك، تعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وكانت السودان قد قامت مطلع هذا العام بتسوية ديون مع البنك الدولي بفضل قرض حصل عليه من الحكومة الأمريكية.