مصادر فلسطينية: إسرائيل تصعد هجماتها على غزة مع دخول موجة التوتر أسبوعها الثاني

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صعدت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية، اليوم الاثنين، على قطاع غزة مع دخول موجة التوتر مع الفصائل الفلسطينية أسبوعها الثاني.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وأراض زراعية وبنى تحتية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر، استهدفت غارة إسرائيلية مصنعا للإسفنج في شمال قطاع غزة ما أدى لاندلاع حريق كبير فيه، وسط محاولات من طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق ومنع انتقاله للمنازل السكنية.

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت كذلك مجمع أنصار الحكومي ومنازل في أحياء سكنية مكتظة غرب وشمال غزة.

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في منازل ومبان سكنية، إضافة لتدمير واسع في الشوارع ومفترق الطرق. كما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مربعات سكنية بمحيط الأماكن المستهدفة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الاثنين الماضي جراء هجمات إسرائيل على القطاع إلى 197 قتيلا فلسطينيا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1300 مصاب.