تستخدم المرأة على مدار الأسبوع منتجات عديدة للعناية بالبشرة، مثل الغسول والمقشر وأقنعة إزالة الحبوب والبقع الداكنة، ولكن استخدام هذه الأشياء بشكل عشوائي قد يؤدي إلى عدم ظهور النتيجة المنتظرة أو زيادة مشاكل البشرة، ولذلك يجب معرفة عدد مرات الاستعمال الصحيحة.

وبحسب مدونة "ديرما دكتور" الخاصة بمنتجات البشرة والتابعة لطبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية أودري كونين، فإن المرأة عليها استخدام غسول الوجه الخاص بها مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً)، إذا كانت بشرتها دهنية أو مختلطة، أما إذا كانت جافة، فعليها فعل ذلك مرة يوميًا فقط، ويفضل أن يكون ذلك مساءً، وفي الصباح تستخدم الماء، وعدد مرات الاستخدام الموصي بها سوف يزيل أوساخ البشرة والشحوم دون تجريد الجلد من الرطوبة.

وعند استخدام مرطب البشرة، يجب وضعه مرة واحدة يوميًا؛ وعلى من تمتلك بشرة دهنية أن تستخدم مرطب خفيف الوزن حتى لا يتسبب في زيادة نسبة دهون البشرة، ويؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء على منطقة الأنف والذقن.

أما كريم الواقي الشمسي، فيجب استخدامه يوميًا في حالة التعرض للشمس كل يوم، ولكن لا يجب الإفراط في الكمية المستخدمة في كل مرة، وكريم علاج البقع، يجب استخدامه باعتدال على البثور فقط مرة أو مرتين يوميًا.

ومثلما يوجد منتجات يجب استخدامها يوميًا، يوجد منتجات يفضل استعمالها مرة أسبوعيًا، مثل الأقنعة المستخدمة في تخفيف الحبوب وإزالة شوائب البشرة الدهنية، ويجب اختيار القناع المناسب لنوع البشرة؛ لتجنب الالتهابات.

وعند استخدام مقشرات البشرة، يجب فعل ذلك مرة أو مرتين أسبوعيًا على حسب حالة البشرة، ولكن يجب عدم تخطي هذه المرأت لأن ذلك سوف يتسبب في حدوث التقرن الشعري، الذي يظهر على هيئة تهيج وحبوب حمراء صغيرة، ويصاحب ذلك عدم نعومة في الجلد.

ويفضل عند الاستخدام، عدم فرك البشرة بالمقشر كثيرًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الجلد للزيوت الطبيعية وظهور الشعر تحت الجلد.