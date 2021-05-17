 مسؤول أمني إسرائيلي: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها وسندخل في أيام حرجة - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 3:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

مسؤول أمني إسرائيلي: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها وسندخل في أيام حرجة

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 3:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 3:33 ص

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام". 

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا إسرائيل لا ترغب أن تحصل عليه".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك