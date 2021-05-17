«الرياضة» تتخذ الإجراءات القانونية مع بعض التجاوزات خلال إجازة عيد الفطر

كثفت غرفة عمليات وزارة الشباب والرياضة عملها في الرقابة والمتابعة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بغرض المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من خلال التنسيق مع مسئولي مديريات الشباب والرياضة وكذلك مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لغرفة العمليات التي تم تشكيلها من المختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات بغرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقامت غرفة العمليات خلال إجازة عيد الفطر بالتعامل مع بعض التجاوزات التي وقعت ببعض الهيئات الرياضية والشبابية، ومنها التجمعات التي تم رصدها على حمامات السباحة بأندية الشمس بمحافظة أسوان ونادي العبور الرياضي الاجتماعي بمحافظة القليوبية، حيث تولت غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الفورية بغرض عدم تكرار تلك التجمعات.

وعلى الفور قامت مديريات الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارات تلك الأندية بإنهاء تلك التجمعات وإصدار تنويهات على جميع الأعضاء بضوابط وتعليمات وزارة الشباب والرياضة وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

كما قامت غرفة عمليات وزارة الشباب والرياضة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها بنادي كفر الزيات بالغربية والتي تمثلت في عدم التزام النادي بالقرارات والضوابط الخاصة بمواعيد الغلق ومنع التجمعات والتي قامت الوزارة بتعميمها على مديريات الشباب والرياضية والهيئات الشبابية والرياضية بجميع المحافظات قبيل إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلى الفور وبناء على توجيهات من وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي، قام الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس غرفة العمليات بالتواصل مع مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالغربية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم بالفعل إلزام إدارة النادي بمواعيد الغلق ومنع التجمعات داخل منشآت ومرافق النادي، وتعهدت إدارة النادي بعدم تكرار المخالفات مجدداً مع الالتزام الكامل بمواعيد الغلق تطبيقاً لتعليمات الوزارة الصادرة في ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتستمر غرفة عمليات الوزارة في متابعتها ورقابتها على مدار الساعة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات بغرض المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من خلال التنسيق مع مسئولي مديريات الشباب والرياضة وكذلك مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب.

وكان وزير الرياضة قد شكل غرفة عمليات من المعنيين والمسئولين بالوزارة وكذلك مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لتتابع طوال الأربع والعشرين ساعة التزام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتحرك الفوري تجاه أية مخالفات أو تجاوزات تتعلق بوجود تجمعات من النشء والشباب أو المواطنين، مع التأكيد على استمرار العمل بتلك الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين عملاً بقرارات مجلس الوزراء.