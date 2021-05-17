متحدث الرئاسة الفلسطينية: العداوان الإسرائيلي على غزة مستمر وبوحشية غير مسبوقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني صامد من أجل الحفاظ على أرضه منذ بدء الهجوم على حي الشيخ جراح، مضيفًا أن العداوان الإسرائيلي على غزة مستمر وبوحشية غير مسبوقة، والذي تحاول من خلاله تل أبيب ترويع الشعب الفلسطيني والأمة العربية بحجة الدفاع عن النفس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المؤامرة التي تقوم بها إسرائيل تمس العالم العربي بأسره وليس الشعب الفلسطيني فحسب، ذاكرًا أن الحل الوحيد هو أن تقف الأمة العربية صفًا واحدًا وبلغة واحدة تخاطب المجتمع الدولي والولايات المتحدة التي تدعي حفاظها على حقوق الإنسان.

وأشار إلى لقاء رئيس السلطة الفلسطينية مجحمود عباس بالمبعوث الأمريكي والذي وعده أن الرئيس الأمريكي حو بايدن سيتكلم للمرة الثالثة الليلة مع ننتانياهو للضغط عليه لوقف العدوان.

وأوضح أن اجتماعات الدول العربية والبيانات واللجان التي تشكلها لم تعد تكفي وحدها، ولابد من صوت عربي واحد يوضح للإدارة الأمريكية أن استمرار إسرائيل في عدوانها يجب أن يكون له ردات فعل.

ولفت إلى طلب الرئيس أبو مازن من المبعوث الأمريكي بضرورة تدخل الولايات المتحدة لوقف العداون الإسرائيلي فورًا، مشيرًا إلى استخدام الجانب الإسرائيلي لأسلحة أمريكية جديدة تستخدم لأول مرة في قصف المباني لتدميرها بأكملها.

وطالب الزعماء العرب بالحديث مع الإدارة الأمريكية على الفور لإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، موضحًا أن إسرائيل لن تتوقف عن القصف خلال الأيام المقبلة حتى الانتهاء من استهداف الأماكن التي حددوها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الاثنين الماضي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلًا و35 سيدة، و1305 إصابات بجراح مختلفة.



