عبد الحفيظ: الإصابات ضغط المباريات سبب تراجع المستوى

برر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تراجع مستوى الفريق، مؤكدًا أن ضغط المباريات والإصابات تحرم الفريق من تقديم مستواه المعهود، ودافع عن لاعب الفريق الأحمر حسين الشحات بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية، عبر راديو «شعبي إف إم»: «نحن في مرحلة صعبة جدًا، لعبنا عدد كبير من المباريات ومنافسات قوية، من يوم 2 رمضان لعبنا 9 مباريات منهم 3 في الإسكندرية ومباراتين أمام الزمالك المنافس المباشر لك، ثم المواجهة رقم 10 في تلك الفترة أمام صن داونز».

وأضاف: «الفريق غير مكتمل ونعاني من إصابات، وبعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق والإجهاد، النتيجة التي حققناها أمام صن داونز مقبولة بالتأكيد، لكن مباراة الإياب ستكون أصعب والدوافع مختلفة، وإن شاء الله نحقق النتيجة المطلوبة من المباراة، ونسافر إلى قطر بعد ذلك من أجل السوبر الإفريقي».

وتابع: «من المهم أن تحقق نتائج في تلك الفترة الصعبة وتفوز عندما تمر بضغوط واهتزاز في المستوى، لو حدث العكس ستصبح الأمور ستكون أصعب، لم نحقق أي لقب بعد، ننافس في الدوري ودوري الأبطال، لكن مهم تحقيق نتائج جيدة».

وواصل: «الأهلي لعب نهائي إفريقيا ثم كأس مصر وكان قد حسم الدوري، ثم بداية دوري جديد ثم كأس العالم للأندية وحاليا في موسم جديد لدوري الأبطال، نلعب تحت ضغوط كبيرة، لا يوجد أي فواصل».

كما تطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن مستوى حسين الشحات، لاعب الفريق، حيث قال: «حسين الشحات نجح في تحقيق عدد من الأهداف الجماعية مع الفريق، مثل الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات منذ الانضمام للفريق في 2019».

وأوضح: «الجهاز الفني للأهلي لديه قناعة كبيرة بالشحات، وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، واللاعب يدرك ذلك جيدا ويعمل على تحقيقه، ننتظر منه تحقيق الأهداف الفنية والشخصية له بالتألق في الفترة المقبلة ونثق فيه جدا».