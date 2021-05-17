ارتفاع الليرة التركية بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها في الأسبوع الماضي

ارتفعت الليرة التركية، حيث باع المستثمرون المحليون الدولارات والذهب مقابل الحصول عليها، بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين أن بعض تجار التجزئة كانوا يقومون ببيع الذهب أيضا، بحسب ما قاله تاجر عملة مقيم في اسطنبول طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث مع وسائل الاعلام.

وارتفعت الليرة بنسبة 1 بالمئة لتبلغ 36ر8 أمام الدولار بحلول الساعة 0112 بعد ظهر اليوم في اسطنبول، بعد أن كانت ارتفعت بنسبة 7ر1 بالمئة في وقت سابق.