ظريف يدعو دول العالم الإسلامي إلى إطلاق صفة «الفصل العنصري» على إسرائيل

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دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول مجلس التعاون الإسلامي إلى إصدار قرار يتم عبره إطلاق صفة "الفصل العنصري" على إسرائيل، ووضع جرائمها على قائمة "التطهير العرقي".

وفي كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قال ظريف إن "القتل الجماعي للأطفال الفلسطينيين يتم اليوم بعد التطبيع المزعوم مع الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "هذا الكيان المجرم أظهر من جديد أن التعامل السلمي معه لا يؤدي سوى إلى تشديد قساوته".

واعتبر أن "الهدف الوحيد وراء تحركات إسرائيل المخادعة هو بث الفرقة بين المسلمين وتهميش الشعب الفلسطيني".

وقال: "لا تخطئوا.. فإن إسرائيل لا تفهم سوى لغة المقاومة وللشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن نفسه والصمود بوجه غطرسة هذا الكيان العنصري".

ودعا إلى "تأسيس منظمة رقابية دولية تعنى برصد دقيق وتوثيق للجرائم التي يمر بها الشعب الفلسطيني المظلوم وإعداد تقارير حولها بهدف تسليم القائمين عليها بيد العدالة".

وشدد على "ضرورة إصدار قوانين محلية وأيضا قرار مشترك من جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتم عبره إطلاق "صفة الفصل العنصري" على كيان إسرائيل ووضع جرائمه على قائمة التطهير العرقي والجريمة ضد الإنسانية".