كوريا الجنوبية تسعى لإدخال طائرات بدون طيار تعمل بالهيدروجين

وقعت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مع شركة "دوسان موبيليتي انوفيشن" صفقة لشراء طائرات بدون طيار تعمل بالهيدروجين للتشغيل التجريبي في القوات الجوية لتعزيز قدرات المراقبة العسكرية، بقيمة إجمالية بلغت 831 مليون وون (737,000 دولار أمريكي).

ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، سيتم تسليم الطائرات بدون طيار إلى الجيش بحلول شهر نوفمبر بعد 6 أشهر من الإنتاج والتفتيش، مشيرة إلى أن الطائرات بدون طيار التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، تتمتع بوقت طيران أطول مقارنة بالطائرات بدون طيار التي تعمل بالبطاريات، ومزودة بتقنيات منخفضة الضوضاء والاهتزاز، ما يسمح للجيش بتنفيذ عمليات المراقبة مع مخاطر أقل للكشف عنها.

وأوضحت الوكالة أن صفقة الشراء تمت في إطار "عملية الاقتناء السريعة" الحكومية، والتي تهدف إلى جلب العناصر التنافسية في القطاع الخاص بسرعة إلى الجيش لتعظيم استخدام التقنيات المبتكرة والاستجابة بشكل أفضل للظروف الأمنية المتغيرة.

فيما توقع مسؤول كوري أن يصبح هذا المشروع نقطة انطلاق لإنشاء البنية التحتية المتعلقة بالهيدروجين، والطاقة التي ستستخدم كمصدر للطاقة لأنظمة أسلحة أخرى مختلفة، مثل الطائرات بدون طيار كبيرة الحجم والعربات المدرعة.