قائد اليونيفيل: ننسق مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضمان بقاء الوضع مستقرا على الحدود

قال الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) إنه على اتصال مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وينسق معهما في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة.

وأشار قائد قوات اليونيفيل – في بيان مساء اليوم الأحد – إلى أن آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، يتم استخدامها بشكل كامل لتجنب أي سوء فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا في الجنوب اللبناني.

وأضاف: "نواصل حث الجميع على ضبط النفس، وقد فتحنا تحقيقا في الحوادث الأخيرة على طول الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، وجنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل موجودون على الأرض ويعملون بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني لتوفير الأمن في منطقة الجنوب، ومنذ بداية التظاهرات ونحن معا على الأرض للتخفيف من حدة التوتر والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر".