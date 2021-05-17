مستشار الصحة العالمية بتونس: الطقس لا يقتل فيروس كورونا

أكد مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور سهيل العلويني أن الطقس لا يقتل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح العلويني، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن تراجع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في فصل الصيف، لا يعني أن حرارة الطقس تقتل الوباء، بل يرجع إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تقل التجمعات داخل المنازل ويلجأ الناس إلى الفضاءات المفتوحة والحدائق للتهوئة.

وأضاف أن تونس تتميز بترك المواطنين المنازل في فصل الصيف وارتياد الفضاءات المفتوحة، وهو ما يساهم في انخفاض عدد حالات العدوى لأن الفيروس يسارع في الانتشار داخل الفضاءات المغلقة.