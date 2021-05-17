الجيش الليبي: عقيدتنا هي حماية هيبة الدولة وفرض القانون

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أكثر انضباطا ولا يمكن مقارنته بالميلشيات المنتشرة، وإن عقيدة الجيش هي حماية هيبة الدولة وفرض القانون.

وأضاف المسماري، في تصريحات نقلها موقع "أخبار ليبيا"، اليوم الاثنين، أن هؤلاء لا يمثلون قبائلهم وهم خارجون عن القانون ويهددون الأمن العام.

وتابع أن الميلشيات تتشكل من مجموعة لها مشروع إجرامي أوإرهابي واضح، وأن العسكري يقدم طاعة عمياء وولاء، وهؤلاء الإرهابيون فوضويون ولا يسمعون إلى الطاعات ولا يلتزمون بالأوامر العسكرية.

وأوضح، أن العسكريين لديهم عقيدة وهي الدفاع عن ليبيا، ولكن أعضاء الميليشيات عقائدهم هي الدفاع عن أنفسهم.