الحكومة الألمانية تنتقد مشاهد معادية للسامية خلال مظاهرات في ألمانيا

انتقدت الحكومة الألمانية بشدة مشاهد معادية للسامية في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين فى الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "ما سُمع في الأيام القليلة الماضية من كراهية ضد اليهود وسباب معاد للسامية أمر مخز"، كل متظاهر مطالب بالتفريق بين انتقاد سياسات دولة إسرائيل، المسموح للجميع التعبير عنه، و"ما لا يمكننا قبوله بأي حال من الأحوال"، أي الكراهية والعدوان على اليهود والشعب الإسرائيلي.

وفي ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في المدن الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعبير بشكل أساسي عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وكان هناك سبب آخر للمظاهرات، وهو يوم ذكرى "النكبة" الموافق 15 مايو، والذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى فرار وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين مما سيصبح فيما بعد إسرائيل في عام 1948.

ووقعت حوادث وأعمال شغب في عدة مظاهرات، وكان أسوأها في برلين.