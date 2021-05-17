تظاهر المئات في لبنان تعبيرا للتضامن مع قطاع غزة

خرج المئات من أنصار حزب الله اللبناني والمواطنون الداعمون للفلسطينيين اليوم الإثنين في مسيرة جابت الأحياء الجنوبية للعاصمة بيروت، تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.



وقال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: "نحن مع إخواننا الفلسطينيين في معركة وقضية وجبهة واحدة ... معارككم معاركنا وصواريخكم صواريخنا وإن شاء الله نصركم ونصرنا واحد".



وأضاف المسؤول في حزب الله خلال مسيرة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت: "كنا ولا نزال ضد كل أنواع التطبيع مع العدو الإسرائيلي".



وهتف المتظاهرون وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية وأعلام حزب الله "يا تل أبيب ها نحن قادمون".



من جهته، أكد أسامة حمدان، مسؤول حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "العدوان الصهيوني وحد الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".



وتتبادل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل القصف منذ العاشر من الشهر الجاري ما أسفر عن استشهاد 200 فلسطيني وإصابة 1300 ودمار كبير في قطاع غزة. وعلى الجانب الإٍسرائيلي، توفي عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي من القطاع إضافة إلى الحاق أضرار مادية.