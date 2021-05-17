الرئيس التونسي يؤكد تمسك بلاده ببعدها الإفريقي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسك بلاده ببعدها الإفريقي، مشددا على أهمية استثمار ما تمتلكه أفريقيا من ثروات بشرية وطبيعية هامة، ومعالجة الأسباب العميقة للأزمات في القارة ومحاربة الإرهاب حتى تتفرغ الشعوب الأفريقية لجهود الإعمار والتنمية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي تطرق خلال اللقاء إلى مميزات مناخ الاستثمار في تونس وما يوفره من مزايا وفرص هامة. مؤكدا عزم بلاده تطوير علاقات الأخوة والتعاون التي تجمعها بجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، نوه رئيس الكونغو بالعلاقات القائمة بين تونس والكونغو الديمقراطية، وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والفلاحة، وتطوير التعاون الثنائي في قطاعات النقل والتعليم العالي والصحة.

واتفق الرئيسان على ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة بين البلدين.