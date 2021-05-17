إيران: الخلافات مازالت قائمة مع أمريكا في المباحثات النووية

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الخلافات مازالت قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المباحثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي 2015.

ويأمل الدبلوماسيون الذين يتفاوضون في فيينا في وضع خريطة طريق من شأنها أن تؤدي لرفع واشنطن للعقوبات المفروضة على إيران، وإعادة فرض طهران لقيود على برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مجموعات العمل مازالت تناقش المسائل الفنية، مضيفا أن هناك خلافات سياسية سوف يتم حلها على مستوى أعلى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" عن المتحدث القول " نريد حلا لجميع الخلافات وليس حلولا جزئية".

ووفقا لخطيب زاده فإنه تم التوصل لاتفاق بشأن العقوبات الفنية، مثل استئناف صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

مع ذلك، أضاف أنه لا يوجد وضوح بشأن العقوبات السياسية التي تستهدف ساسة إيرانيين وخاصة المسؤولين بقوات الحرس الثوري الإيراني.

وكررت إيران تعهدها بالعودة إلى التزاماتها وفقا للاتفاق النووي 2015 بمجرد ما ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.