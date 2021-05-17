 الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:38 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك