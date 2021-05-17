الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".