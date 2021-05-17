الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

الأكثر قراءة
السعودية ترفع حظر السفر لمصر
أحمد مكي يعلن عن جزء سادس من مسلسل الكبير أوي
بعد هجومها على فنانين.. مها أحمد: بعبر عن رأيي ومقصدش حد بعينه
سرايا القدس تبث مشاهد لصاروخ القاسم المطور بعد أول استخدام له ضد الاحتلال
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازة
جيدة
ضعيفة
لم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".